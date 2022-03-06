11°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Arno voor vijf­de jaar op rij op één in Bel­pop 100 met Les yeux de ma mère’

2023-03-07 00:00:00 - Eerbetoon aan Arno met uniek concert in Kursaal Oostende

Voor het vijfde jaar op rij hebben de luisteraars van Radio 1 beslist dat 'Les yeux de ma mère' van zanger Arnold Hintjens, beter bekend als Arno, het beste Belgische lied is. Axelle Red stormde dan weer van plaats 72 naar plaats 4. 

Arno, de zanger die vier jaar geleden overleed, hield zo Jacques Brel met 'Ne quitte pas' en Het Zesde Metaal met 'Ploegsteert' achter zich. Axelle Red kreeg een boost door haar Lifetime Achievement Award op de MIA's. Met haar nummer 'Sensualité' rukte ze op naar de vierde plaats en wordt daarmee de eerste vrouw in de top 10. De vaakst genoteerde artiesten waren dEUS met vier liedjes en Jacques Brel, Stromae en Arno met elk drie liedjes.

2022-03-06 00:00:00 - Oostendenaars en fans vormen erehaag voor Arno
Nieuws

Oostendenaars en fans vormen erehaag voor Arno

De top 10 wordt vervolledigd door 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo, 'Mia' van Gorki, 'Instant Street' van dEUS, 'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud', 'Housewife' van Daan en 'O La La La' van T.C. Matic. 

Robbe Temmerman
Arno Oostende

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2022-09-28 00:00:00 - Schaken in openlucht? Het kan in Brugge

Nieuwe schaaklocaties in Oostende
De Jamies 2026

Average Rob grote winnaar van de Jamies
NHV Helikopter

Militaire inlichtingendienst onderzoekt Oostends bedrijf
Film

L'ikigaï is regiedebuut van Gwenny Nurtantio: "Ik leerde alles via ChatGPT"
Lucas Geldof

Oostkampse Lucas Geldof krijgt hoofdrol in nieuwe musical ‘November 89’
KKC26

Kamping Kitsch Club verwelkomt twee debutanten en ziet dit West-Vlaams duo terugkeren
Aanmelden