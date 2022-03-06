Voor het vijfde jaar op rij hebben de luisteraars van Radio 1 beslist dat 'Les yeux de ma mère' van zanger Arnold Hintjens, beter bekend als Arno, het beste Belgische lied is. Axelle Red stormde dan weer van plaats 72 naar plaats 4.
Arno, de zanger die vier jaar geleden overleed, hield zo Jacques Brel met 'Ne quitte pas' en Het Zesde Metaal met 'Ploegsteert' achter zich. Axelle Red kreeg een boost door haar Lifetime Achievement Award op de MIA's. Met haar nummer 'Sensualité' rukte ze op naar de vierde plaats en wordt daarmee de eerste vrouw in de top 10. De vaakst genoteerde artiesten waren dEUS met vier liedjes en Jacques Brel, Stromae en Arno met elk drie liedjes.
De top 10 wordt vervolledigd door 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo, 'Mia' van Gorki, 'Instant Street' van dEUS, 'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud', 'Housewife' van Daan en 'O La La La' van T.C. Matic.