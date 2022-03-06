Arno, de zanger die vier jaar geleden overleed, hield zo Jacques Brel met 'Ne quitte pas' en Het Zesde Metaal met 'Ploegsteert' achter zich. Axelle Red kreeg een boost door haar Lifetime Achievement Award op de MIA's. Met haar nummer 'Sensualité' rukte ze op naar de vierde plaats en wordt daarmee de eerste vrouw in de top 10. De vaakst genoteerde artiesten waren dEUS met vier liedjes en Jacques Brel, Stromae en Arno met elk drie liedjes.