Toen Jonas Demeulemeester enkele jaren geleden bij het afscheid van een vriend spijt had dat hij niet had durven vragen om foto's te mogen nemen, ging hij zich verdiepen in afscheidsfotografie. “Bij ons is afscheidsfotografie nog een groot taboe, maar dat wil ik doorbreken. De mensen zien het vooral nog als: dat fotografeer je toch niet, dat verdriet. Terwijl ik het vooral zie als iets dat bij het leven hoort. Ik ben vooral niet op zoek naar tranen, maar naar de steun van de familieleden naar de nabestaanden toe of de liefde naar de overledene toe.”