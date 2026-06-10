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Blankenberge

Blan­ken­ber­ge stuurt plan­nen voor strand­bars bij na kri­tiek: van 8 naar 9 concessies

2019-10-30 00:00:00 - Strandbars in Blankenberge verdeeld zonder opbodoorlog

Blankenberge stuurt het nieuwe concessiereglement voor de strandbars vanaf 2027 bij. Na opmerkingen van stranduitbaters beslist het stadsbestuur om een dubbele standplaats op te splitsen. Daardoor komen er negen in plaats van acht concessies, wat volgens de stad meer kansen biedt aan kleinere ondernemers.

Na reacties van stranduitbaters op de voorgestelde hervorming van het strand, wordt één dubbele standplaats opgesplitst in twee afzonderlijke standplaatsen.

Concreet gaat het om de locatie aan King Beach. De oorspronkelijke dubbele standplaats wordt verdeeld in twee aparte concessies. Daardoor telt het nieuwe reglement voortaan negen standplaatsen: vijf enkele en vier dubbele.

Strandbar
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Minder strandbars in Blankenberge

"Deze bijsturing zorgt voor een beter evenwicht tussen kleine en grotere stranduitbatingen."

Benny Herpoel, schepen van Concessies

"We hebben de voorbije dagen goed geluisterd naar de opmerkingen en bezorgdheden van de badkarhouders", zegt schepen van Concessies Benny Herpoel. "Verschillende kleinere uitbaters gaven aan dat ze minder kansen zagen binnen de oorspronkelijke verdeling. Deze bijsturing zorgt voor een beter evenwicht tussen kleine en grotere stranduitbatingen."

Meer open ruimte en rustiger strandbeeld

Eerder had de stad aangekondigd dat het aantal strandbars zou dalen van dertien naar acht. Met die hervorming wil Blankenberge meer open ruimte en een rustiger strandbeeld creëren. Ook het evenementenstrand aan De Pier wordt uitgebreid en per locatie komt er nog slechts één uitbater.

Volgens burgemeester Björn Prasse blijft die visie overeind. "Een sterk strand bouw je samen. Hun input leverde ons waardevolle inzichten. Deze bijsturing creëert meer kansen voor kleinere ondernemers, zonder afbreuk te doen aan onze visie op een aantrekkelijk, kwalitatief en toekomstgericht strand."

2021-07-19 00:00:00 - Beachbars Blankenberge en Oostende doelwit van inbrekers

De huidige concessies lopen af eind 2026. De nieuwe concessies worden via een openbare biedingsprocedure toegekend voor een periode van negen jaar, van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2035. Kandidaten kunnen nog tot 1 oktober 2026 een dossier indienen.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Strandbars

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