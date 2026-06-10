Eerder had de stad aangekondigd dat het aantal strandbars zou dalen van dertien naar acht. Met die hervorming wil Blankenberge meer open ruimte en een rustiger strandbeeld creëren. Ook het evenementenstrand aan De Pier wordt uitgebreid en per locatie komt er nog slechts één uitbater.

Volgens burgemeester Björn Prasse blijft die visie overeind. "Een sterk strand bouw je samen. Hun input leverde ons waardevolle inzichten. Deze bijsturing creëert meer kansen voor kleinere ondernemers, zonder afbreuk te doen aan onze visie op een aantrekkelijk, kwalitatief en toekomstgericht strand."