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Blankenberge

Min­der strand­bars in Blankenberge

Strandbar

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Blankenberge gaat het aantal strandbars verminderen van 13 naar 8. Zo wil het stadsbestuur meer open ruimte en vrij strand creëren. Uit studies over de Zeedijk blijkt dat heel wat inwoners en toeristen meer open zicht op het strand en de zee willen.

Er zijn momenteel nog 32 loten op het strand van Blankenberge, verdeeld over 13 concessiehouders. Maar vanaf 2027 zullen dat er maar 8 meer zijn, 3 enkele en 5 dubbele. Die worden wel verleend voor negen jaar. Wie interesse heeft, kan tot 1 oktober een dossier indienen, op donderdag 22 oktober kun je dan per opbod bieden op een standplaats. De minimale concessieprijs is 25.000 euro voor een enkele standplaats, 50.000 voor een dubbele.

De redactie
Strandbars

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