Er zijn momenteel nog 32 loten op het strand van Blankenberge, verdeeld over 13 concessiehouders. Maar vanaf 2027 zullen dat er maar 8 meer zijn, 3 enkele en 5 dubbele. Die worden wel verleend voor negen jaar. Wie interesse heeft, kan tot 1 oktober een dossier indienen, op donderdag 22 oktober kun je dan per opbod bieden op een standplaats. De minimale concessieprijs is 25.000 euro voor een enkele standplaats, 50.000 voor een dubbele.