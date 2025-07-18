Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Bij­na 300 West-Vlaam­se jon­ge­ren mel­den zich voor info­ses­sie vrij­wil­lig dienstjaar

Griffon defensie pantservoertuig

Foto Defensie

In West-Vlaanderen hebben al 287 jongeren zich ingeschreven voor de infosessie over het vrijwillig dienstjaar van Defensie. De bijeenkomst vindt op 29 november plaats in Brugge en trekt opvallend veel interesse.

De interesse voor een vrijwillig dienstjaar zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers die federaal Vooruit-parlementslid en reserveofficier Axel Weydts ontving van minister van Defensie Theo Francken. Over heel België meldden zich al zo’n 3.000 jongeren voor de infosessies. In West-Vlaanderen gaat het om 287 inschrijvingen.

Geen verrassing

Volgens Weydts is de belangstelling geen verrassing. “We kunnen het enthousiasme van al deze jongeren alleen maar aanmoedigen,” zegt hij. “Jongeren die willen proeven van Defensie, krijgen nu de kans om een jaar lang vrijwillig bij het leger te gaan. Je maakt er vrienden voor het leven en leert wat discipline en verantwoordelijkheid zijn. Die ervaring draag ik zelf nog elke dag mee.”

Door hybride aanvallen met drones, cyberaanvallen en grootschalige desinformatie staat veiligheid opnieuw hoog op de agenda, ook bij jongeren die met vragen zitten en willen bijdragen. Eind volgende week is er een infosessie in Brugge.

De redactie
Defensie

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Theo Francken

Brieven voor vrijwillige legerdienst vallen vandaag in de bus: 50 jongeren naar marine in Zeebrugge
Marinebasis zeebrugge

Groen licht voor nieuwe commandotoren op marinebasis Zeebrugge
Theo Francken

Theo Francken over spionagedrones boven luchthaven Oostende: "oppassen voor een dronefobie"
Mijnenverger2

Vertrek Belgische mijnenjager naar Baltische Zee uitgesteld door slecht weer
Marinebasis

Belgische mijnenjager Primula vanuit Zeebrugge naar Baltische Zee
Marinebasis

Defensie investeert 13 miljoen in marinebasis van Zeebrugge
Aanmelden