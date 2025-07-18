Bijna 300 West-Vlaamse jongeren melden zich voor infosessie vrijwillig dienstjaar
Foto Defensie
In West-Vlaanderen hebben al 287 jongeren zich ingeschreven voor de infosessie over het vrijwillig dienstjaar van Defensie. De bijeenkomst vindt op 29 november plaats in Brugge en trekt opvallend veel interesse.
De interesse voor een vrijwillig dienstjaar zit in de lift. Dat blijkt uit cijfers die federaal Vooruit-parlementslid en reserveofficier Axel Weydts ontving van minister van Defensie Theo Francken. Over heel België meldden zich al zo’n 3.000 jongeren voor de infosessies. In West-Vlaanderen gaat het om 287 inschrijvingen.
Geen verrassing
Volgens Weydts is de belangstelling geen verrassing. “We kunnen het enthousiasme van al deze jongeren alleen maar aanmoedigen,” zegt hij. “Jongeren die willen proeven van Defensie, krijgen nu de kans om een jaar lang vrijwillig bij het leger te gaan. Je maakt er vrienden voor het leven en leert wat discipline en verantwoordelijkheid zijn. Die ervaring draag ik zelf nog elke dag mee.”
Door hybride aanvallen met drones, cyberaanvallen en grootschalige desinformatie staat veiligheid opnieuw hoog op de agenda, ook bij jongeren die met vragen zitten en willen bijdragen. Eind volgende week is er een infosessie in Brugge.