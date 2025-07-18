Volgens Weydts is de belangstelling geen verrassing. “We kunnen het enthousiasme van al deze jongeren alleen maar aanmoedigen,” zegt hij. “Jongeren die willen proeven van Defensie, krijgen nu de kans om een jaar lang vrijwillig bij het leger te gaan. Je maakt er vrienden voor het leven en leert wat discipline en verantwoordelijkheid zijn. Die ervaring draag ik zelf nog elke dag mee.”

