"Vandaag springen we met zoveel mogelijk mensen het kanaal in", zegt Thijs Vanovenacker, voorzitter van de Harelbeekse Kano Vereniging. "Het doel ervan is aandacht te vragen voor proper water. We willen het thema aan bod brengen." Het kanaal in Harelbeke is nog relatief proper en doet beter dan sommige andere rivieren in de buurt zoals de Leie. De deelnemers zelf halen alleszins een pak plezier uit de duik. Zwemmer Rien vindt het "fantastisch". "Het water is niet te koud en goed om in te zwemmen."