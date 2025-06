Een belangrijk aandachtspunt bij het onderzoek is dat dat tijdens de meetperiode er amper regen is gevallen, waardoor er geen extra vervuiling ontstond via riool overstorten. Die ongewoon droge weersomstandigheden kunnen de resultaten positiever doen lijken dan de werkelijke gemiddelde toestand.

De analyse van de stalen werd onderverdeeld in vier kwaliteitsniveaus: zeer goed, goed, aanvaardbaar en slecht. De Heulebeek in Gullegem is een voorbeeld van een waterloop met slechte waterkwaliteit, terwijl de Schonebeek in Wevelgem als zeer goed wordt beoordeeld.