Al ruim 50 jaar is dit één van de bekendste zwem- en sportvijvers in de regio. Ook voor het Aquaparc dat hier allerlei zwemplezier aanbiedt, is het verbod een domper. Dimitri Christiaens, Aquaparc Klein Strand Jabbeke: "We staan nu voor een tiendaagse van mooi weer. We kunnen hier enkele honderden mensen per dag ontvangen. Zowel van op de camping als er buiten. Van Nederland, van Frankrijk, van overal eigenlijk. Spijtig. We wachten nu op goed nieuws. Vingers kruisen dat we morgen goed nieuws krijgen."

Bij zware zomerse regenbuien kan het dat bacteriën vanuit de riool in het water terecht komen. In elk geval gaat het hier niet om blauwalgen en is de kans groot dat het verbod snel voorbij is.