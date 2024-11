Deze middag werd op een werf in de Zeelaan in Koksijde een vliegtuigbom gevonden. "Om de veiligheid van iedereen te garanderen, zijn bewoners van de Zeelaan tot de Middenlaan geëvacueerd door de veiligheidsdiensten", klinkt het bij de gemeente. Er is een veiligheidsperimeter van 100 meter ingesteld, en de Zeelaan is afgesloten tussen het Rondpunt Poort en de Middenlaan.

Ook School De Letterzee is uit voorzorg geëvacueerd. Wie geen opvang heeft, kan naar het centraal Politiehuis. DOVO is ter plaatse om de bom op een veilige manier onschadelijk te maken.