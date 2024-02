Het was een wandelaar die vanmorgen een lichaam zag in het water in de buurt van de Nijverheidstraat en de hulpdiensten verwittigde. Hulpdiensten, politie en ook een duikteam van de brandweerzone Midwest kwamen ter plaatse.

Al gauw is er het vermoeden dat het gaat om de vermiste Christiana De Witte, maar zekerheid kwam er pas na identificatie van het lichaam, na de middag. De vrouw was vermist sinds vrijdag 19 januari. Het lichaam is gevonden op anderhalve kilometer van het woonzorgcentrum waar de vrouw verbleef.