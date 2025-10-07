Bij een verkeerscontrole van politiezone Arro Ieper ter hoogte van Ter Waarde weigerde een bestuurder rond 2 uur ’s nachts te stoppen. Tijdens zijn vlucht raakte hij een politiewagen, waarna de politie de achtervolging inzette.

De wagen reed via de ring van Ieper richting Poperinge en probeerde ter hoogte van het gehucht Busseboom nog te vluchten via een weide. Daar kon de bestuurder uiteindelijk worden ingerekend.

Het gaat om een 46-jarige man uit Moorslede, die werd opgepakt voor verhoor.