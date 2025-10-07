8°C
Nieuws
Poperinge Ieper

Bestuur­der vlucht voor con­tro­le en ramt poli­tie­wa­gen tus­sen Ieper en Poperinge

Politielint update 0

Illustratiefoto

In de nacht van zaterdag op zondag heeft een bestuurder een politiecontrole in Ieper genegeerd, waarna een achtervolging van meerdere kilometers ontstond. De man botste daarbij tegen een politiewagen en werd uiteindelijk gevat in een veld in Poperinge.

Bij een verkeerscontrole van politiezone Arro Ieper ter hoogte van Ter Waarde weigerde een bestuurder rond 2 uur ’s nachts te stoppen. Tijdens zijn vlucht raakte hij een politiewagen, waarna de politie de achtervolging inzette.

De wagen reed via de ring van Ieper richting Poperinge en probeerde ter hoogte van het gehucht Busseboom nog te vluchten via een weide. Daar kon de bestuurder uiteindelijk worden ingerekend.

Het gaat om een 46-jarige man uit Moorslede, die werd opgepakt voor verhoor.

Redactie
Politie Politiezone Arro Ieper politieachtervolging

