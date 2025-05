Vandaag is in Vleteren een klein afscheidsfeestje gehouden voor de welpen. Enkele bezoekers mochten kartonnen dozen met lekkernijen in het berenverblijf verstoppen. Een likje honing op de dozen lokte de beren, die daarna met veel enthousiasme alles openscheurden.

De jonge beren werden in begin 2023 geboren, nadat De Zonnegloed drie jaar eerder hun moeder Sandra en een mannetjesbeer uit Oekraïne redde. Tot ieders verrassing bleek Sandra zwanger.

Volgens verzorger Bart Courtmans krijgen Nanuq en Malenky in Engeland een prachtig nieuw thuis, met bos, riviertje en twee andere beren als gezelschap. “Het is een dubbel gevoel. Voor onze oudere beren is het goed dat er wat meer rust komt, maar het afscheid zal toch pijn doen,” zegt hij.