De Zonnegloed in Vleteren heeft afscheid genomen van groene baviaan Robert. De aap, die jarenlang als attractie in een Gents café werd misbruikt, overleed aan de gevolgen van een vermoedelijke hersentumor.
“De laatste tijd ging het helaas niet goed met hem. Toen duidelijk werd dat herstel niet meer mogelijk was, hebben we, met pijn in het hart, maar uit liefde, besloten hem te laten gaan", laat De Zonnegloed weten op sociale media.
Robert werd bekend als de ‘bierdrinkende aap’. Jarenlang moest hij bezoekers van een café in Gent entertainen door bier te drinken en kunstjes te doen. Toen hij in 2019 in De Zonnegloed terechtkwam, begon zijn herstel. “We zijn verdrietig dat we afscheid moeten nemen, maar ook dankbaar dat hij hier nog heeft kunnen voelen wat veiligheid en genegenheid betekenen. Na jaren van kunstjes doen in een café mocht Robert bij ons eindelijk gewoon... baviaan zijn”, klinkt het verder.
Leren samenleven
In 2022 werd Robert samen met enkele andere bavianen tijdelijk overgebracht naar Stichting Aap in Nederland. Daar leerden ze samenleven als een hechte familiegroep. “Bij elke primaatsoort is dat een uitdaging, zeker bij bavianen”, zei Karel Ackaert van De Zonnegloed eerder. “Maar dankzij die stap kon Robert eindelijk deel uitmaken van een echte groep.”
De groep van acht groene bavianen leeft intussen in een vernieuwd verblijf in Vleteren. Robert zal daar gemist worden, maar zijn verhaal blijft symbool staan voor de tweede kansen die De Zonnegloed aan geredde dieren biedt.