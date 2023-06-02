“De laatste tijd ging het helaas niet goed met hem. Toen duidelijk werd dat herstel niet meer mogelijk was, hebben we, met pijn in het hart, maar uit liefde, besloten hem te laten gaan", laat De Zonnegloed weten op sociale media.

Robert werd bekend als de ‘bierdrinkende aap’. Jarenlang moest hij bezoekers van een café in Gent entertainen door bier te drinken en kunstjes te doen. Toen hij in 2019 in De Zonnegloed terechtkwam, begon zijn herstel. “We zijn verdrietig dat we afscheid moeten nemen, maar ook dankbaar dat hij hier nog heeft kunnen voelen wat veiligheid en genegenheid betekenen. Na jaren van kunstjes doen in een café mocht Robert bij ons eindelijk gewoon... baviaan zijn”, klinkt het verder.