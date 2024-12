Het park is vooral op zoek naar walnoten (maximum 1 jaar oud), tamme kastanjes, paranoten, cashewnoten of ongepelde pindanoten. “Onze dieren zijn dol op noten, maar we zitten bijna zonder”, klinkt het bij De Zonnegloed. De noten helpen enerzijds om de voeding van de dieren te verrijken, maar anderzijds ook om hun natuurlijke foerageergedrag te stimuleren. In het wild zijn dieren namelijk een aanzienlijk deel van hun dag actief bezig met het zoeken naar voedsel. Door noten in hun verblijven te leggen, behouden de dieren dus hun natuurlijke routine.