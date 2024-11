“Daarom hebben we besloten om Nanuq en Malenky, die jong en veerkrachtig zijn, te herplaatsen. Via Koen Cuyten van Bears in Mind kwamen we in contact met Wildwood Devon in Engeland. Hier wacht een prachtige nieuwe kans: ze zullen samen worden geïntroduceerd bij Mish en Lucy, een broer en zus Europese bruine beren. Deze nieuwe omgeving biedt hen de ruimte en mogelijkheden die wij hen helaas niet kunnen geven”, verklaart De Zonnegloed hun beslissing.