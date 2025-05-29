Afleiding, en dan vooral het gebruik van de smartphone, is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Volgens cijfers is tussen 5 en 25% van de ongevallen te wijten aan afleiding.

“Bellen achter het stuur verdrievoudigt het risico op een ongeval,” benadrukt de politie. “Met deze acties willen we bestuurders bewust maken van de gevaren en zo de verkeersveiligheid verhogen.”

De nationale controleactie vindt twee keer per jaar plaats. Met de aankondiging van de actie hopen de politiediensten dat bestuurders hun gedrag al aanpassen nog voor ze gecontroleerd worden.