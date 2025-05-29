17°C
West-Vlaanderen

Bel­len ach­ter het stuur? Poli­tie con­tro­leert extra

Gsm achter stuur

Op dinsdag 7 en woensdag 8 oktober organiseert de Geïntegreerde Politie in heel België extra controles op afleiding achter het stuur. Zowel de lokale als federale politie zullen 48 uur lang controleren, zichtbaar én anoniem, op vaste locaties en met mobiele ploegen.

Afleiding, en dan vooral het gebruik van de smartphone, is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Volgens cijfers is tussen 5 en 25% van de ongevallen te wijten aan afleiding.

“Bellen achter het stuur verdrievoudigt het risico op een ongeval,” benadrukt de politie. “Met deze acties willen we bestuurders bewust maken van de gevaren en zo de verkeersveiligheid verhogen.”

De nationale controleactie vindt twee keer per jaar plaats. Met de aankondiging van de actie hopen de politiediensten dat bestuurders hun gedrag al aanpassen nog voor ze gecontroleerd worden.

Redactie
Politie

