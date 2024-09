De vissers verzamelen het zwerfvuil dat in hun netten terechtkomt in grote zakken. Die brengen ze dan naar de haven, waar het afval verwerkt wordt. ‘Fishing for litter’ heet het project of ‘Vissen op zwerfvuil’, en het loopt al een paar jaar. De vissers doen het vrijwillig. Van de 55 Belgische schepen nemen er 37 deel aan de actie, bijna de helft dus.