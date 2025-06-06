Belgische mijnenjager Primula vanuit Zeebrugge naar Baltische Zee
Op maandag 15 september vertrekt de Belgische mijnenjager Primula vanuit Zeebrugge voor een drie maanden durende NAVO-missie in de Baltische Zee. Het schip zal daar mee de maritieme veiligheid versterken en de vitale onderzeese infrastructuur in Europa beschermen.
De bemanning krijgt drie hoofdopdrachten: mijnen opsporen en neutraliseren, patrouilles uitvoeren en nauw samenwerken met bondgenoten om vrije doorgang in strategische zones te verzekeren. “Met dit vertrek toont Defensie haar capaciteit en bereidheid om actief bij te dragen aan de regionale en internationale veiligheid,” aldus het Ministerie van Defensie.
Volledig nieuwe bemanning
Voor de volledig nieuwe bemanning is het voor de meesten hun eerste internationale missie. “Het is een unieke kans om ervaring op te doen en onze vaardigheden in de praktijk te testen,” zeggen enkele matrozen vlak voor vertrek.