De bemanning krijgt drie hoofdopdrachten: mijnen opsporen en neutraliseren, patrouilles uitvoeren en nauw samenwerken met bondgenoten om vrije doorgang in strategische zones te verzekeren. “Met dit vertrek toont Defensie haar capaciteit en bereidheid om actief bij te dragen aan de regionale en internationale veiligheid,” aldus het Ministerie van Defensie.

