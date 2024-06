De Z 24 Elia zou vertrokken zijn vanuit Oostende richting Urk. Dat schrijft Omroep ZVL. Maar het schip kwam het vast te zitten in het zand.

Een reddingboot van de KNRM Breskens heeft het schip al kunnen bereiken, maar was volgens Omroep ZVL niet in staat om de Z 24 Elia vrij te krijgen. "Als het hoogwater is, zal het schip vanzelf loskomen", reageert het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust aan onze redactie.