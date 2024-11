Het nieuwe bestuur met allemaal nieuwe schepenen in Koksijde kan niet wachten om te starten. Pas volgende week donderdag is er de installatievergadering, maar nu al staan ze klaar om over te nemen, na 30 jaar burgemeester Marc Vanden Bussche.

"We weten waar we naar toe willen", zegt toekomstig burgemeester Sander Loones. "We hebben 10 grote ambities. We willen wijken waar mensen ook effectief kunnen wonen. We willen ook dat mensen een huis kunnen kopen. We willen goeie jobs en toekomst voor de jeugd. 10 grote dromen voor onze gemeente."