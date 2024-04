In februari 2021 was de man van 53 uit Diksmuide samen met collega’s aan het werk in het sluizencomplex van het kanaal Roeselare-Leie.

Een van de kokers in het gebouw, waarin pompen zitten die water vanuit de Leie in het Kanaal Roeselare-Leie pompen, stond open. De man viel metersdiep in de koker.