Robotgeassisteerde chirurgie maakt het mogelijk om ingrepen zo weinig ingrijpend mogelijk uit te voeren. Met de nieuwe robot zou de techniek in de toekomst nog beter moeten worden. "Het unieke aan dit nieuwe robotsysteem, dat we in primeur in België zullen gebruiken, is dat we het weefsel kunnen voelen", zegt uroloog dr. Christophe Ghysel. "Dat gekoppeld aan de precisie en het 3D-camerazicht dat we gewoon zijn van het huidige systeem, betekent een duidelijke meerwaarde voor onze patiënt. Zo kunnen we delicate structuren voorzichtiger manipuleren."

Data verzamelen

Het nieuwe robotsysteem verzamelt ook data tijdens ingrepen. "Bij robotchirurgie zit er een ondersteunende computerlaag tussen de chirurg en onze patiënt", zegt neus-, keel- oorarts dr. Tom Vauterin. "Met deze nieuwe operatierobot komt er nóg meer intelligentie en een nog veel grotere rekenkracht bij. Dat maakt dat we vandaag preciezer en kwalitatiever kunnen werken en onze chirurgen morgen beter en sneller kunnen opleiden."

Comfort voor chirurgen

Ook het comfort voor chirurgen gaat er dankzij de nieuwe robot op vooruit. Die laat namelijk toe om comfortabeler te opereren met minder fysieke belasting. "Dat is geen detail: duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals is essentieel in een context van toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt. Door te investeren in technologie die ook het welzijn van artsen ondersteunt, investeert het AZ Sint-Jan Brugge in de toekomst van zijn zorgteams", klinkt het bij het ziekenhuis.

De artsen verwoorden hier zelf de meerwaarde van de nieuwe operatierobot.

