8°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

AZ Sint-Jan Brug­ge ope­reert met nieu­we robottechnologie

Robot

Het AZ Sint-Jan Brugge heeft als eerste ziekenhuis in België de nieuwste robot Da Vinci 5 in gebruik genomen. Het gaat om de nieuwste chirurgische robottechnologie waarmee chirurgen operaties zorgvuldiger kunnen uitvoeren.

Robotgeassisteerde chirurgie maakt het mogelijk om ingrepen zo weinig ingrijpend mogelijk uit te voeren. Met de nieuwe robot zou de techniek in de toekomst nog beter moeten worden. "Het unieke aan dit nieuwe robotsysteem, dat we in primeur in België zullen gebruiken, is dat we het weefsel kunnen voelen", zegt uroloog dr. Christophe Ghysel. "Dat gekoppeld aan de precisie en het 3D-camerazicht dat we gewoon zijn van het huidige systeem, betekent een duidelijke meerwaarde voor onze patiënt. Zo kunnen we delicate structuren voorzichtiger manipuleren."

Data verzamelen

Het nieuwe robotsysteem verzamelt ook data tijdens ingrepen. "Bij robotchirurgie zit er een ondersteunende computerlaag tussen de chirurg en onze patiënt", zegt neus-, keel- oorarts dr. Tom Vauterin. "Met deze nieuwe operatierobot komt er nóg meer intelligentie en een nog veel grotere rekenkracht bij. Dat maakt dat we vandaag preciezer en kwalitatiever kunnen werken en onze chirurgen morgen beter en sneller kunnen opleiden."

Comfort voor chirurgen

Ook het comfort voor chirurgen gaat er dankzij de nieuwe robot op vooruit. Die laat namelijk toe om comfortabeler te opereren met minder fysieke belasting. "Dat is geen detail: duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals is essentieel in een context van toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt. Door te investeren in technologie die ook het welzijn van artsen ondersteunt, investeert het AZ Sint-Jan Brugge in de toekomst van zijn zorgteams", klinkt het bij het ziekenhuis.

De artsen verwoorden hier zelf de meerwaarde van de nieuwe operatierobot.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
AZ Sint-Jan

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Az oostende 1

Oostends stadsbestuur niet verrast door zware factuur nadat Serruysziekenhuis uit fusie stapt
Ziekenhuis3

'Oostendse Serruysziekenhuis moet 30 miljoen betalen aan AZ Sint-Jan in Brugge'
OMI

Kustweerbericht viert 25ste verjaardag: cruciale schakel voor veilig kust- en scheepvaartverkeer
2019-08-28 00:00:00 - Drone lokaliseert 1.700 meeuwennesten in Oostende

Frietkotmeeuwen of Londense avonturiers: zenderonderzoek bij zilvermeeuwen levert verrassende resultaten op
Peloton Parkinson 2025 2

Peloton Parkinson langs kust trapt 30.000 euro bijeen voor onderzoek
AZ Sint Jan maaltijden

AZ Sint-Jan Brugge opnieuw bekroond met Smiley-label voor voedselveiligheid
Aanmelden