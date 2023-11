Heel wat mensen lijden zonder het te weten aan COPD. Van de 800.000 patiënten zijn er slechts 300.000 die de diagnose gekregen hebben. “Het probleem is dat COPD een silent killer is. Mensen roken hun sigaretjes, en in het begin zie je wel dat de longcapaciteit een beetje achteruit gaat, maar dat er nog weinig klachten zijn. Het is pas op een bepaald kritisch punt dat de mensen niet meer vooruit raken”, legt longarts Sophie Derycke uit.