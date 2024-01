Een mooie primeur voor AZ Groeninge in Kortrijk. Het krijgt als eerste ziekenhuis in de Benelux een eigen 5G-netwerk. Het gaat om een pilootproject waarbij 5G-toepassingen worden uitgetest in een echte ziekenhuisomgeving. Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter heeft dat vanmiddag voorgesteld, samen met Proximus NXT. 5G is een supersnelle internetverbinding die een grote hoeveelheid data kan uitwisselen.