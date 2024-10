Door bepaalde ziekten of aandoeningen verliezen patiënten soms hun smaak en daardoor ook hun eetlust. “Omdat voeding algemeen zeer belangrijk is voor het herstel, wilden we hier iets aan doen”, vertelt dokter Pieter Vandecandelaere, verantwoordelijk voor maag-darm- en leverziekten.

“Daarom werkten we mee aan een studie van het Center for Gastrology. Kankerpatiënten hebben soms weinig of een veranderde smaak. Tijdens het onderzoek proeven patiënten natuurlijke producten en geven ze aan wat ze aangenaam vinden en wat niet. Daarop stellen we persoonlijke brood- en soeprecepten samen.”