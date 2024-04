Even voor vier uur vanmorgen reed in de Wilgenbroekstraat in Oostkamp een auto in de richting van Oostkamp aan hoge snelheid. Hij ging van de weg af en belandde tegen een elektriciteitspaal, die knakte door de impact in twee.

De wagen kwam pas tien meter verder tot stilstand. De bestuurder kon zichzelf bevrijden, maar werd later naar het ziekenhuis gebracht.

Door het ongeval lag de weg met brokstukken bezaaid en was er geen verkeer mogelijk. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen. De wagen is klaar voor de schroothoop.