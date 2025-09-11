7°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

Authen­tie­ke ijs­ki­osk op zee­dijk van De Haan wordt gerestaureerd

Ijskiosk de haan 2

In De Haan wordt de iconische ijskiosk gerestaureerd op de zeedijk. Het gebouwtje maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht De Haan-Concessie en wordt bewaard omwille van de erfgoedwaarde.

De kiosk is een herkenningspunt voor bewoners en toeristen op de zeedijk. Het is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op de resten van een Belgische bunker uit 1939 die later door de Duitse bezetter is hergebruikt.

De kiosk valt onder het beheer van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Ijskiosk de haan 1

Welke werken staan op stapel?

Het dak zal worden vernieuwd en het schrijnwerk en ramen worden geschilderd. De gevel wordt gereinigd en herschilderd in originele zandkleur.

De gemeente doet de schilderwerken aan de binnenkant en enkele kleine herstellingen.

Burgemeester Wilfried Vandaele: “Deze ijskiosk is voor velen een vertrouwd beeld op onze dijk en een mooi voorbeeld van hoe erfgoed en dagelijks leven elkaar kunnen ontmoeten. Dankzij de renovatie wordt de kiosk niet enkel opgefrist, maar behoudt hij ook zijn historische waarde en uitstraling.”

Ijskiosk zeedijk De Haan

© Gemeente De Haan

Redactie
Erfgoed

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag en 4 arrestaties: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Audomaruskerk alveringem

Vlaanderen investeert in restauratie Sint-Audomaruskerk in Alveringem
Vaandel3

Authentiek altaarvaandel ontdekt in Sint-Godelieveabdij
Thermae2

Protest tegen gang van zaken in Thermae Palace dossier
Adornesdomein 50

Vlaanderen investeert in drie Brugse erfgoedparels
Schoen2

Antwerps ereschepen én schenker mengt zich in discussie rond afbouw Eperon D'or
2023-05-09 00:00:00 - Geen referendum over oud station Kortrijk

Vlaamse vereniging voor industriële archeologie blij dat oud station Kortrijk niet gesloopt wordt
Aanmelden