In De Haan wordt de iconische ijskiosk gerestaureerd op de zeedijk. Het gebouwtje maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht De Haan-Concessie en wordt bewaard omwille van de erfgoedwaarde.
De kiosk is een herkenningspunt voor bewoners en toeristen op de zeedijk. Het is na de Tweede Wereldoorlog gebouwd op de resten van een Belgische bunker uit 1939 die later door de Duitse bezetter is hergebruikt.
De kiosk valt onder het beheer van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).
Welke werken staan op stapel?
Het dak zal worden vernieuwd en het schrijnwerk en ramen worden geschilderd. De gevel wordt gereinigd en herschilderd in originele zandkleur.
De gemeente doet de schilderwerken aan de binnenkant en enkele kleine herstellingen.
Burgemeester Wilfried Vandaele: “Deze ijskiosk is voor velen een vertrouwd beeld op onze dijk en een mooi voorbeeld van hoe erfgoed en dagelijks leven elkaar kunnen ontmoeten. Dankzij de renovatie wordt de kiosk niet enkel opgefrist, maar behoudt hij ook zijn historische waarde en uitstraling.”
© Gemeente De Haan