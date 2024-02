Wetsdokter Diona D'Hondt trok op 5 november 2019 naar Wevelgem om het lichaam van het slachtoffer te onderzoeken. "Ik heb gezien dat daar niet zoveel bloed in de woning aanwezig was." Himpe werd immers pas na de feiten achtergelaten in het huis van haar moeder. Bij een CT-scan werd later die dag vastgesteld dat er lucht aanwezig was in de bloedvaten van de hersenen en in het hart.



De volgende dag wees een autopsie uit dat een halsslagader en een halsader volledig doorgesneden waren. "Ter hoogte van de hals zien we een groot traumatisch letsel, eigenlijk een halsoversnijding." Dokter D'Hondt en professor Jacobs ontdekten ook meerdere bloeduitstortingen op het hoofd.



Bovendien zijn er ook aanwijzingen dat O. zijn ex-vriendin probeerde te wurgen. "De scherpe trauma's op armen en handen doen denken aan afweerletsels", klonk het ook.