Na de feiten liet O. het lichaam van het slachtoffer achter in de woning van haar moeder. Isabelle V. zag hoe de beschuldigde met hoge snelheid kwam aangereden. "Hij draaide in volle vaart de straat in. Ik vreesde dat hij mijn voertuig of een woning zou aanrijden."



Volgens de getuige greep de bestuurder ook in de richting van de passagierszetel, maar het slachtoffer zag ze niet zitten. Door de berichtgeving in de media legde V. pas later de link met de feiten. "Als ik dan de beelden op tv zag, wist ik zeker dat het dezelfde auto was."

Even later zag Ellen D. hoe de Amerikaanse stafford van de moeder van Jill los over straat liep. "Ik zag dat er een hond de hele tijd de straat overstak. Ik heb de hond aangesproken en die is dan eigenlijk gewoon bij mij blijven staan."

Aan de woning waarheen het dier steeds liep, stelde de getuige meerdere bloedspatten vast. "Omdat er ook stukjes touw op de stoep lagen, dacht ik dat de hond iets kapotgebeten had of zo. Maar toen de hond niet gekwetst bleek, heb ik de politie gebeld, want het bloed moest dus van ergens anders komen."