Het incident deed zich rond 9 uur voor op een werf aan de Keizersstraat in Harelbeke. Een 32-jarige werknemer was er aan de slag voor een Iepers bedrijf dat actief is in de industriebouw. De arbeider was woensdagochtend aan het werk in een hoogtewerker en manipuleerde daarbij een hefkraan.

Uit de eerste vaststellingen bleek dat een spanriem van de kraan geknapt zou zijn. Daardoor werd het slachtoffer uit de hoogtewerker geslingerd. Na zijn val werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is de dertiger aan zijn verwondingen overleden.