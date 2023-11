Dit was nodig nadat de dijk aan de Blankaart te maken kreeg met lokale doorsijpelingen. De speciale toelating voor zwaar transport over de autosnelweg werd verkregen om dit weekend te kunnen werken met het extra materieel, waaronder een amfibiekraan die de dijk kon behandelen zonder schade toe te brengen aan de drassige grond. Daarnaast is er geotextiel en specifieke zware klei aangevoerd om de Winterdijk volledig te herstellen.