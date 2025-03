CAF haalde het nipt op kwaliteit van Alstom, maar is wel meer dan 100 miljoen euro duurder. Alstom hoopt nu dat er fouten slopen in het puntensysteem van de Europese aanbesteding.



Ook het Duitse Siemens, dat met Alstom had willen samenwerken, trekt naar de Raad van State. De zitting is op 8 april, een week later zou er al een uitspraak zijn.