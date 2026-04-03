"Wij subsidiëren niet, dat is het mooie aan die festivals", vertelt burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe. "Maar we faciliteren wel, dat zijn de terreinen rond de sportcampus en de veiligheidsdiensten. Dat gaat over mobiliteit, in die zin geven we full support."

Nieuw initiatief

De twee festivals zullen overigens ook 25.000 euro investeren in een nieuw intitiatief: Sportival. "Alle clubs van Kortrijk zullen hun sport in de kijker kunnen zetten in het centrum van de stad op 6 juni", vertelt Wouter Allijns, schepen van Sport. "Op die manier zullen de kinderen een soort Netflix van de sport kunnen doen en dat is heel tof."