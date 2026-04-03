Alcatraz en Kamping Kitsch Club blijven komende zes jaar in Kortrijk: “Wij subsidiëren niet, dat is het mooie aan die festivals”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Goed nieuws voor festivalliefhebbers: zowel Alcatraz als Kamping Kitsch Club blijven de komende zes jaar op De Lange Munte in Kortrijk. Daarmee maakt de stad een einde aan de geruchten over een mogelijk einde. De festivals zijn economisch belangrijk en krijgen logistieke en technische steun, al voorziet de stad geen subsidies. Plus: er komt ook een nieuw initiatief.
Op De Lange Munte in Kortrijk kan je nog eens zes jaar lang terecht bij het metalfestival Alcatraz en het verkleedfestival Kamping Kitch Club. Er gingen volop geruchten de ronde dat de festivals niet meer zouden doorgaan, maar de stad drukt die de kop in. Alcatraz heeft 60.000 bezoekers op één dag en Kamping Kitsch Club 37.000, dat is economisch van groot belang. Maar de stad biedt enkel logistieke en technische steun en betaalt niet om het festival hier te houden.
Alcatraz
"Wij subsidiëren niet, dat is het mooie aan die festivals", vertelt burgemeester van Kortrijk, Ruth Vandenberghe. "Maar we faciliteren wel, dat zijn de terreinen rond de sportcampus en de veiligheidsdiensten. Dat gaat over mobiliteit, in die zin geven we full support."
Nieuw initiatief
De twee festivals zullen overigens ook 25.000 euro investeren in een nieuw intitiatief: Sportival. "Alle clubs van Kortrijk zullen hun sport in de kijker kunnen zetten in het centrum van de stad op 6 juni", vertelt Wouter Allijns, schepen van Sport. "Op die manier zullen de kinderen een soort Netflix van de sport kunnen doen en dat is heel tof."