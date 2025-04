"Er zijn meer dan 20 woningen binnen een straal van 500 meter. Dat is echt onmenselijk," zegt buurtbewoner Jens Versyck. "Vlaanderen is daarin uitzondering tegenover de hele wereld. Nergens, behalve in Vlaanderen, is dat mogelijk. Dat moeten we absoluut tegenhouden. Dat kan niet."

"Er zijn plaatsen genoeg waar dat beter past dan in natuurgebied," vindt ook Pol Pauwels. "Het is al erg genoeg dat we die A11 krijgen, dat we dat zeker niet nodig hebben. Hopelijk dat die niet in brand vliegt, want dan zitten de wieken ook in mijn eigendom."