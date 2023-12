Ook Knokke-Heist, MIROM Roeselare, IVIO Izegem en Ommeland, en IVOO rond Oostende krijgen uitstel. Bij die laatste is er wel al een ophaling in Bredene en Oudenburg en dat ook in zakjes. Maar die zijn moeilijk composteerbaar. Vlaanderen verkiest dan ook containers, al dan niet bij het tuinafval.

Minou Esquenet, voorzitter afvalintercommunale IVBO: “We stellen vast dat het voor de mensen toch soms lastig is als ze het een tijdje moeten bijhouden. De zakjes lekken een beetje. Je kan dat wel voorkomen door daar wat krantenpapier in te leggen, maar dat is toch omslachtig. We denken daarom dat we misschien toch beter overschakelen. Maar voor we dat doen voor het hele grondgebied willen we het toch even testen.”

In de Westhoek en bij Mirom Menen is de ophaling in de containers dan weer al goed ingeburgerd.