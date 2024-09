In West-Vlaanderen staat de hogeschool Vives voor 5 campussen in 5 steden. Er is een team van 1.600 medewerkers, 18.500 studenten en een nieuwe directeur. Er zijn ook elk jaar nieuwe richtingen. Kathy Dewitte, algemeen directeur Hogeschool Vives: "We gaan echt inspelen op nieuwe maatschappelijke tendensen. Dit academiejaar starten we met de opleiding drone-application en culinary-arts. Er is ook het infinitylab- een onderzoekslab, samen met het megatronic lab van de KU Leuven. Dat zijn innovaties die ons up to date houden. Het leuke is dat die opleidingen ook echt aanslaan bij de studenten."