West-Vlaanderen traditioneel slecht als het gaat over zelfdoding. “Maar er is een hoopvolle evolutie”, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez. “En een teken dat we onze inspanningen moeten verderzetten. Het ondersteunen en versterken van mentaal welzijn, vooral bij jongeren en ouderen, blijft ontzettend belangrijk.”

Prof. dr. Gwendolyn Portzky, directeur Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP), UGent: “Het stemt ons hoopvol dat we de suïcidecijfers in 2023 opnieuw zien dalen. Vooral de sterke daling van 25 tot 30% bij de groep ouderen van 75 jaar, is een hoopvolle evolutie, zeker gezien oudere mannen de grootste risicogroep vormen voor zelfmoord. We moeten wel aandacht hebben voor jonge vrouwen tussen 15-29. Sinds 2021 zien we in die leeftijdsgroep meer suïcides, en die lijken voorlopig niet te dalen.. Ook de recentelijke minder gunstige evolutie bij mannen tussen 60-74 jaar moeten we opvolgen.”