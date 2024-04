Er zijn vorig jaar 361 vluchtelingen gevonden in de Zeebrugse haven, het jaar daarvoor waren dat er nog 430. Meer dan de helft liep rond in het havengebied, een kleine helft had zich verstopt in vrachtwagens of containers en een tiental vluchtelingen probeerde via de trein de haven binnen te raken.

Opmerkelijk: het aantal politiecontroles in 2023 ligt lager dan in 2022. Het aantal controles met de X-ray scanner daalt daardoor van 5.466 naar 4.695 scans. Het aantal controles door de douane blijft wel op hetzelfde niveau. Pillen pleit ervoor om de huidige inspanningen, met controles en het proactief opsporen, op zijn minst aan te houden, omdat het duidelijk effect heeft.