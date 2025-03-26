Het aantal ligt in de lijn van de voorbije jaren. In heel het land zijn er 29 ongevallen geteld. Nooit eerder waren dat er zo weinig, behalve tijdens corona.

Frédéric Petit, Infrabel: “Nationaal hadden we in de periode 2008 – 2021 gemiddeld 45 à 50 ongevallen per jaar. De laatste 4 jaar draait dat rond de 30. Dus in 2025 halen we het laagste cijfer ooit. Dat is natuurlijk positief nieuws. Maar dat belet ons niet dat we non-stop blijven inzetten op een verhoogde veiligheid aan overwegen. Dat kan via het vervangen van overwegen, sensibiliseringsacties, controlemaatregelen. "