Aan­tal onge­val­len aan over­we­gen daalt, maar we blij­ven ons non-stop inzetten”

Het afgelopen jaar zijn er in onze provincie 5 ongevallen gebeurd aan overwegen. Daarbij viel ook één dode, in Gits, bij Hooglede. Dat blijkt uit cijfers van spoorwegbeheerder Infrabel.

Het aantal ligt in de lijn van de voorbije jaren. In heel het land zijn er 29 ongevallen geteld. Nooit eerder waren dat er zo weinig, behalve tijdens corona.

Frédéric Petit, Infrabel: “Nationaal hadden we in de periode 2008 – 2021 gemiddeld 45 à 50 ongevallen per jaar. De laatste 4 jaar draait dat rond de 30. Dus in 2025 halen we het laagste cijfer ooit. Dat is natuurlijk positief nieuws. Maar dat belet ons niet dat we non-stop blijven inzetten op een verhoogde veiligheid aan overwegen. Dat kan via het vervangen van overwegen, sensibiliseringsacties, controlemaatregelen. "

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden

"We proberen overwegen heel zichtbaar te maken, via LED-verlichting, dambordmarkering of een Warning Box, zoals vorig jaar in Wevelgem. Dat is een geluidssignaal dat optreedt wanneer iemand aan een gesloten slagboom passeert.” 

Infrabel wijst ook op het belang van het noodnummer 1711. Zo zijn er vorig jaar 20 mogelijke ongevallen vermeden.

Sensibiliseringssysteem waarschuwt weggebruikers aan gesloten overweg
