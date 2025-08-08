Volgens bronnen in de sector is de terugval grotendeels te linken aan de strengere afstandsregels voor zogenaamde superwindmolens. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) besliste dat turbines van 200 meter of hoger voortaan minstens drie keer hun hoogte van de dichtstbijzijnde woning moeten staan. Een turbine van 250 meter zou zo op minstens 750 meter afstand moeten blijven.

Onder meer in Waregem kwam er zo géén windturbine op de wijk De Biest.