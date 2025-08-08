Aantal aanvragen voor windmolens op land zakt naar laagste niveau sinds 2017
In Vlaanderen zijn dit jaar opvallend weinig aanvragen ingediend voor nieuwe windmolenprojecten op land. Volgens cijfers van het Vlaams Omgevingsloket ligt het aantal aanvragen ruim de helft lager dan in de periode 2020-2024.
In de eerste elf maanden van dit jaar werden slechts 57 omgevingsvergunningen aangevraagd voor windprojecten op land, tegenover gemiddeld 127 in de voorbije jaren. Daarmee noteert 2025 voorlopig het laagste aantal aanvragen sinds 2017, toen de registratie startte. Ook het aantal turbines daalt fors, schrijft De Tijd.
Volgens bronnen in de sector is de terugval grotendeels te linken aan de strengere afstandsregels voor zogenaamde superwindmolens. Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) besliste dat turbines van 200 meter of hoger voortaan minstens drie keer hun hoogte van de dichtstbijzijnde woning moeten staan. Een turbine van 250 meter zou zo op minstens 750 meter afstand moeten blijven.
Onder meer in Waregem kwam er zo géén windturbine op de wijk De Biest.