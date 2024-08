Werkwijze

De ene dader belt eerst het slachtoffer op in het Nederlands, doet zich voor als bankmedewerker die meldt dat er verdachte geldtransacties gaande zijn op de rekening van het slachtoffer. Om dit meteen te kunnen stoppen wordt aan het slachtoffer gevraagd om dringend de GSM, bankkaart en kaartlezer in een enveloppe te steken, zodat een collega bankmedewerker er meteen om kan komen om zo de transacties te stoppen.

Om vertrouwen te winnen wordt aan de telefoon ook nog gezegd dat de bankmedewerker die naar het huis komt een bepaalde code zal zeggen.

Na het telefoongesprek verschijnt even later effectief een persoon aan de voordeur van het slachtoffer, zegt de code die het slachtoffer via de telefoon doorgekregen had, neemt de enveloppe met daarin de gsm en bankkaart in ontvangst en verdwijnt. De kaartlezer werd niet meegegeven.

Ouderen zijn het meest slachtoffer

Het bejaarde slachtoffer voelde toch aan dat er iets niet klopte en verwittigde Cardstop, die meteen haar bankkaart kon blokkeren. Door zo te handelen werd ze niet opgelicht. Haar GSM is ze jammer genoeg wel kwijt.

“Het is een vorm van oplichting die periodiek opduikt, niet enkel in onze politiezone, maar over gans het land. Bij dit slachtoffer slaagde de dader(s) niet in zijn opzet, maar in het verleden verloren al enkele mensen heel wat geld. De slachtoffers zijn steeds (hoog)bejaarde mensen. Het is dus belangrijk dat de jongere generatie hun (groot)ouders inlichten over het bestaan van deze oplichtingspraktijken.”

Als de daders wel slagen in hun opzet wordt er ofwel geld overgeschreven naar de rekening van de daders, gebeuren er fysieke of online aankopen met de bankkaart,wordt er geld afgehaald via een bankautomaat, of een combinatie hiervan.

De politiezone VLAS wil dus haar inwoners waarschuwen en geeft deze tips: