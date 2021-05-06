7°C
59 extra jobs in West-Vlaam­se maatwerkbedrijven

Maatwerkbedrijf kringwinkle ieper

Archieffoto: minister Hilde Crevits op bezoek bij de Kringwinkel in Ieper

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits creëert 233 nieuwe jobs in 47 maatwerkbedrijven. In West-Vlaanderen komen er 59 bijkomende arbeidsplaatsen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatwerkbedrijven bieden werk en begeleiding aan mensen met een arbeidsbeperking. Vlaanderen telt intussen 118 van zulke bedrijven, samen goed voor meer dan 25.000 werknemers. Ze zijn actief in heel uiteenlopende sectoren zoals groenonderhoud, recyclage, verpakking, grafische afwerking, farma en horeca.

De extra jobs komen er via een herverdeling binnen het bestaande contingent. De nieuwe plaatsen gaan naar bedrijven die vandaag hun capaciteit volledig benutten en sterk inzetten op kwaliteitsvolle begeleiding.

"Extra kansen op volwaardig werk"

Minister Hilde Crevits benadrukt het belang van de investering. “Met deze beslissing creëren we 233 extra kansen op volwaardig werk voor mensen die dat het hardst nodig hebben,” zegt ze. “We zetten onze middelen doelgericht in waar ze het grootste verschil maken én versterken tegelijk de werking van sterke maatwerkbedrijven.”

In onze provincie krijgen elf maatwerkbedrijven samen 59 nieuwe plaatsen. Antwerpen krijgt er 78, Limburg 35, Oost-Vlaanderen 37 en Vlaams-Brabant 24.

OVERZICHT: Waar komen de extra arbeidsplaatsen?

