Maatwerkbedrijven bieden werk en begeleiding aan mensen met een arbeidsbeperking. Vlaanderen telt intussen 118 van zulke bedrijven, samen goed voor meer dan 25.000 werknemers. Ze zijn actief in heel uiteenlopende sectoren zoals groenonderhoud, recyclage, verpakking, grafische afwerking, farma en horeca.

De extra jobs komen er via een herverdeling binnen het bestaande contingent. De nieuwe plaatsen gaan naar bedrijven die vandaag hun capaciteit volledig benutten en sterk inzetten op kwaliteitsvolle begeleiding.