Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Oostende investeert maatwerkbedrijf Oesterbank een kwart miljoen eigen middelen zodat nog meer mensen de kans krijgen om bij hen te werken. Oesterbank bestaat 60 jaar en groeide uit tot de derde grootste werkgever van Oostende. Mensen met soms minder kansen op de arbeidsmarkt kunnen bij Oesterbank aan de slag. Ze werken voor bekende bedrijven als Daikin en Verhelst uit Oostende en Duco in Veurne.
Maatwerkbedrijf Oesterbank is in zijn 60 jaar groot geworden: zeven hectare in de achterhaven van Oostende en 500 werknemers. Steeds meer mensen zijn trots om hier te werken. Dit jaar waren al 43 extra aanwervingen. Wat ze van de overheid krijgen aan loonsubsidie is nu geplafonneerd en daarom investeert het bedrijf voortaan zelf. Wouter Desplenter, Algemeen directeur Oesterbank Oostende: “We zien dat er nog potentieel is. Mensen die nog een grotere afstand hebben en nog grotere drempels moeten overbruggen op de arbeidsmarkt. Wij gaan nu vanuit het bestuur 250.000 euro vrijmaken om net die mensen kansen te geven en te tonen aan alle beleidsmakers dat investeren in mensen en maatwerk loont.”
Inspireren
Door maatwerk kwamen al bedrijven uit het buitenland terug en bleven fabrieken in de buurt. Een sociale missie met economische return. Oesterbank is het eerste maatwerkbedrijf dat nu eigen middelen ophoest om een nieuwe doelgroep aan te trekken. Paul Gerard, voorzitter vzw Oesterbank Oostende: “Het zijn mensen met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt en die extra begeleiding nodig hebben, in veel opzichten, in taal, in motoriek. We willen ze toch kansen geven, daar waar ze anders uit de boot vallen.”
Opvallend, het gaat ook om die groep die nu via verschillende maatregelen aangepakt wordt door de overheid. De Oesterbank investeert dus 250.000 euro om die mensen echt te activeren. Het maatwerkbedrijf wil de overheid zo inspireren.