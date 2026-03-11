Door maatwerk kwamen al bedrijven uit het buitenland terug en bleven fabrieken in de buurt. Een sociale missie met economische return. Oesterbank is het eerste maatwerkbedrijf dat nu eigen middelen ophoest om een nieuwe doelgroep aan te trekken. Paul Gerard, voorzitter vzw Oesterbank Oostende: “Het zijn mensen met een nog grotere afstand tot de arbeidsmarkt en die extra begeleiding nodig hebben, in veel opzichten, in taal, in motoriek. We willen ze toch kansen geven, daar waar ze anders uit de boot vallen.”

Opvallend, het gaat ook om die groep die nu via verschillende maatregelen aangepakt wordt door de overheid. De Oesterbank investeert dus 250.000 euro om die mensen echt te activeren. Het maatwerkbedrijf wil de overheid zo inspireren.