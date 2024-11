Vlaams minister Hilde Crevits: “Het hebben van werk en/of een zinvolle dagbesteding kan een heel fundamenteel element zijn in iemands leven, ook in dat van mensen met ingewikkelde welzijnsproblematieken. Het kan zorgen voor ritme, betekenis, zingeving, uitdaging en plezier en verbinding met anderen. Door meer mensen te laten deelnemen aan arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie bieden we hen kansen aan om competenties op te bouwen en verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is ook een belangrijke stap naar een hogere werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking. En hogere werkzaamheidsgraad is cruciaal, niet alleen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar vooral om kwetsbare mensen beter bij de samenleving te betrekken en hun levenskwaliteit te versterken.”

In West-Vlaanderen gaat het om 14 verschillende maatwerkbedrijven die in totaal 84 plaatsen krijgen toegewezen.