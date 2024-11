Door de boringen zal later water stromen, waarbij de warmte van de aarde zal dienen voor onder meer vloerverwarming en warm sanitair water. In de zomer moet het systeem ook zorgen voor verkoeling. “We zullen bijna geen energie meer gebruiken. Het is een zeer duurzame installatie, met weinig hinder, maar wel comfort”, legt Jeroen Rabaey, CEO Noven geothermische energie uit.

De 250 boringen zijn elk 150 meter diep en zullen in totaal goed zijn voor iets meer dan 37 kilometer boringen. Daarmee is het project het grootste in België. Het aanleggen van het geothermisch warmtenet is de eerste stap in de herontwikkeling van de oude Veemarkt. Op het terrein komen onder meer een markthal, winkels, horeca, en ook 150 appartementen.