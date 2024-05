De Veemarkt is een belangrijke historische site in Brugge. In de oude markthal werd van 1952 tot 2019 wekelijks vee verhandeld. In 2019 kocht de Oostkampse projectontwikkelaar Global Estate Group de verlaten site over met als doel er een stadsdorp van te maken. Woensdag werd het startschot gegeven voor de herontwikkeling van het terrein.