In plaats van klassieke verwarmingssystemen krijgen de meer dan 500 woningen in Suikerpark hun warmte via een netwerk van leidingen dat restwarmte uit de productie van PepsiCo benut. “Deze warmte zou anders verloren gaan, maar wordt nu efficiënt ingezet voor de verwarming van een volledige wijk,” zegt Wim Geuens, Plant Manager van PepsiCo in Veurne.

Veurne Suikerpark is het eerste warmtenet in Vlaanderen dat restwarmte uit chipsovens benut en toont hoe steden circulaire energieoplossingen kunnen omarmen. Uniek in West-Vlaanderen is dat dit het eerste project op een WVI-bedrijventerrein is waarbij een productiebedrijf voldoende restwarmte levert om een volledige nieuwe wijk te verwarmen.