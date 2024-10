Kortrijk wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie, zoals werd vastgelegd in het bestuursakkoord "Beste stad van Vlaanderen". De stad zet al langer in op hernieuwbare energie en ondertekende daarom het Burgemeestersconvenant en de Kortrijkse Green Deal voor een groene transitie. Het doel is om tegen 2030 de CO₂-uitstoot van de stad aanzienlijk te verminderen en te voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Warmtenetten spelen hierin een cruciale rol.