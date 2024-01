De steunregeling waarbij varkensboeren hun activiteiten stopzetten, is een maatregel uit het stiktstofakkoord. Ze moet helpen de uitstoot van stikstof vanuit de landbouw te verminderen en de varkensstapel met 30 procent af te bouwen.

Voor de opkoopregeling was een budget van 200 miljoen euro voorzien. Een eerste oproep leverde vorig jaar 236 aanvragen op. Omdat het geld niet volledig was besteed, was er ruimte voor een tweede oproep. Daarvoor breidde de Vlaamse regering de steunregeling uit door de drempel van de impactscore te verlagen. Door die lagere drempel kwamen 2.688 extra varkensbedrijven in aanmerking.