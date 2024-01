West-Vlaanderen mag zich ook aan acties verwachten. Dinsdag organiseert de Boerenbond zich om over heel Vlaanderen actie te voeren. Woensdag is het de beurt aan het Algemeen Boerensyndicaat. Ook de jongerenkoepel Groene Kring wil volgende week lokale acties opzetten. Het protest zal hoogstwaarschijnlijk niet de proporties aannemen van de beelden uit het buitenland, zoals de nationale versperringen voor het verkeer in Frankrijk. Blokkades waar automobilisten niet door kunnen, lijken uit te blijven.

“De bereidheid om actie te voeren is er”, zegt Paul Cerpentier van het Algemeen Boerensyndicaat op de Agro Expo in Roeselare. “We moeten alleen zoeken naar de juiste weg, zodat we de politici bereiken en burgers zo weinig mogelijk ambeteren in hun werkzaamheden of verplaatsingen.”